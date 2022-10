In Schleswig-Holstein sollen neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 179 Megawatt gebaut werden. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Ausbau erneuerbarer Energien Karte für SH: In diesen Gemeinden könnten bald neue Windräder entstehen Von shz.de | 18.10.2022, 15:34 Uhr

Die Ausschreibungsbehörde von Energieminister Robert Habeck hat die jüngsten Auktionsergebnisse für Windkraft an Land veröffentlicht. Auf unserer Karte sehen Sie, in welchen Gemeinden in SH bald neue Windräder stehen könnten.