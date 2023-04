Nach und nach verschwanden die großen Warenhäuser in den vergangenen 15 Jahren aus vielen Innenstädten in Schleswig-Holstein – ob Galeria Kaufhof, Karstadt oder Hertie. Sollte im Januar 2024 das letzte von drei Karstadt-Häusern auf der Lübecker Altstadtinsel schließen, gäbe es Karstadt in Schleswig-Holstein nur noch in Kiel.

Früher waren die Kaufhäuser Magneten, die Menschen in die Innenstädte zogen. Doch das einstige Erfolgsmodell steckt in der Krise. Entwicklungen wurden verschlafen. Ein großer Faktor ist aber natürlich auch der Aufschwung des Online-Handels, der während der Corona-Pandemie noch einmal zusätzlich an Fahrt aufnahm.

Statt des Einkaufsbummels schnell abends auf dem Sofa per Mausklick noch ein paar Hosen kaufen, gleich in mehreren Größen, einen neuen Rucksack und dazu noch ein Parfum als Geschenk für den Hochzeitstag. Online-Shopping ist bequem und zeitsparend. Nur regelmäßig über das Internet einkaufen und sich gleichzeitig über das Sterben der Innenstädte beklagen, passt eben auch nicht zusammen.

Also mal Hand aufs Herz: Vermissen Sie die großen Kaufhäuser in den Innenstädten eigentlich? Stimmen Sie in unserer Umfrage des Tages auch ohne Abo ab.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.