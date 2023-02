Das kleine Dorf Ascheffel war am Wochenende nach zwei Jahren Pause wieder so richtig im Karnevalsfieber. Bei der Kindermaskerade feierten am Sonntag zudem zahlreiche Sylter in Tinnum. Und die Fröhlichen Karnevalskinder Trappenkamp von 1963 schmissen ebenfalls eine ausgelassene Party.

Auch wenn der Norden anders als die Karnevalshochburgen Köln oder Mainz die sogenannten fünfte Jahreszeit relativ verhalten begeht, gibt es doch Gegenden, in denen die Zeit der Jecken und Narren ein großes Event ist. Allen voran natürlich Marne in Dithmarschen.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute von Ihnen wissen, wie Sie zum Thema Karnval oder Fasching stehen. Verkleiden Sie sich gern? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.