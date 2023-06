Fotoprobe "Winnetou I - Blutsbrüder" Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Theater Karl-May-Spiele starten mit „Blutsbrüder“-Premiere in Saison Von dpa | 24.06.2023, 01:47 Uhr

Viele Wochen lang wurde in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg bereits geprobt - nun steht die Premiere von „Blutsbrüder“ an. Am Samstag (20.30 Uhr) wird die mittlerweile 70. Saison der Karl-May-Spiele mit der Aufführung des wohl berühmtesten Stücks um Winnetou und Old Shatterhand offiziell eröffnet. In „Blutsbrüder“ geht es um das Kennenlernen der beiden, die Blutsbrüderschaft, die Liebe zwischen Old Shatterhand und Nscho-tschi, Winnetous Weg zum neuen Häuptling aller Apachen und den Kampf gegen den Bösewicht Santer.