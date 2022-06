ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Segeberg Karl-May-Spiele: Polizei nimmt Umweltschützer in Gewahrsam Von dpa | 26.06.2022, 08:38 Uhr

Die Polizei hat am Samstag acht Menschen am Rande der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilte, gaben die drei Frauen und fünf Männer an, der Umweltschutzbewegung „Extinction Rebellion“ anzugehören. Sie hatten geplant, Plakate während der laufenden Vorstellung im Zuschauerbereich auszurollen und störten nach Angaben der Polizei die Veranstaltung.