Karl-May-Spiele in Bad Segeberg enden mit Zuschauerrekord Von dpa | 04.09.2022, 19:59 Uhr

Der Ölprinz hat zum letztem Mal sein fieses Spiel gespielt, die diesjährige Saison der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg ist zu Ende. Das Publikum zeigt sich begeistert, und Old Shatterhand kann sich eine Spitze in der Winnetou-Debatte nicht verkneifen.