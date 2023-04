Politik in Parteien und Ämtern ist nicht „in“, das bekommen Schleswig-Holsteins Kommunen in diesem Frühling vor der Kommunalwahl zu spüren. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Beteiligung zur Wahl am 14. Mai Kandidaten für Kommunalwahlen 2023 in SH sind knapp und heiß begehrt Von dpa | 10.04.2023, 10:48 Uhr

Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 14. Mai sind Tausende Plätze in Gemeinderäten, Stadtvertretungen und Kreistagen zu besetzen. Für die Parteien ist es zum Teil nicht leicht, Kandidaten zu finden. Das politische Klima hält viele von einer Kandidatur ab.