„Der technologische Fortschritt schreitet in hohem Tempo voran“, erläuterte Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU). Die digitale Transformation betreffe sämtliche Lebens- und Arbeitsbereiche in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Das Land bringe jährlich rund 400 Millionen Euro für die Digitalisierung auf und stehe in diesem Bereich im Bundesvergleich gut da.