Gefängnis Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild up-down up-down Schmuggel Justizvollzugsanstalten bekommen eigene Drogenspürhunde Von dpa | 14.11.2022, 11:23 Uhr

Justizvollzugsanstalten (JVA) in Schleswig-Holstein erhalten eigene Drogenspürhunde. Die Tiere und ihre Diensthundeführer sollen künftig verhindern, dass Rauschgift in die Gefängnisse gebracht wird, und bereits in den Anstalten vorhandene Drogen aufspüren, wie das Justizministerium am Montag in Eutin mitteilte. Für die Justizvollzugsanstalten Kiel, Lübeck und Neumünster wurden jeweils ein Diensthundeführer bestellt und drei Hunde erworben. Die Justizhundeteams werden in Kooperation mit der Landespolizei ausgebildet. Mit ihrer Arbeit sollen sie im kommenden Jahr beginnen.