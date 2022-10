Justizstaatssekretär Otto Carstens ist auf Antrag der SPD erneut zu seinen Studentenverbindungen befragt worden. Foto: Axel Heimken up-down up-down Otto Carstens und seine schlagenden Verbindungen Justizstaatssekretär will keine Auskünfte mehr geben: „Das ist meine Privatsache“ Von Eckard Gehm | 05.10.2022, 18:27 Uhr

In der Diskussion um seine Mitgliedschaften in zwei schlagenden Studentenverbindungen will CDU-Justizstaatssekretär Otto Carstens künftig keine weiteren Auskünfte mehr geben. Das sei seine Privatsache. Landtagsabgeordnete teilen diese Sichtweise nicht.