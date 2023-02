Innen- und Rechtsausschuss des Landtags Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Brokstedt-Angreifer Justizstaatsrat: Mehrere Infos aus Hamburg zu Ibrahim A. Von dpa | 08.02.2023, 15:36 Uhr

Nach der tödlichen Messerattacke von Brokstedt hat sich Hamburgs Justizstaatsrat Holger Schatz gegen Kritik an der Kommunikation der Behörden der Hansestadt im Fall Ibrahim A. gewehrt. Es habe im vergangenen Jahr in Richtung der Behörden in Schleswig-Holstein „zehn Meldungen durch Kontaktaufnahmen Hamburgs“ gegeben, sagte Schatz am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags in Kiel. Spätestens seit Anfang März hätten dem Ausländeramt in Kiel und auch dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) alle wesentlichen Informationen zur Inhaftierung des 33-Jährigen vorgelegen. Bis wenige Tage vor der Tat in Brokstedt am 25. Januar saß der mutmaßliche Täter in Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft.