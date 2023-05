Serpil Midyatli Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Migrationspolitik Jusos fordern von Midyatli mehr Einsatz in der Asylpolitik Von dpa | 23.05.2023, 17:27 Uhr

Die Jusos in Schleswig-Holstein verlangen von der SPD-Landeschefin und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Serpil Midyatli ein stärkeres Engagement in der Migrationspolitik. „Wir Jusos kämpfen seit Jahren in Schleswig-Holstein und darüber hinaus für eine humanitäre Flüchtlingspolitik“, erklärte am Dienstag die Juso-Landesvorsitzende Maybrit Venzke. „Es kann nicht sein, dass unsere Landesspitze eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD ist und es nicht schafft, unsere Haltung auch nur in die parteiöffentliche Diskussion einzubringen.“