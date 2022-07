ARCHIV - Ein Mikrofon in einem Gerichtssaal. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Segeberg Junger Mann nach tödlichem Unfall vor Gericht Von dpa | 28.07.2022, 08:15 Uhr

Ein Auto kracht in einen Baum, hebt ab und schlägt in einen entgegenkommenden Bus ein. Eine 16-jährige Insassin des Busses stirbt, es gibt mehrere Verletzte. Am Donnerstag (9.00 Uhr) muss sich der 22 Jahre alte Fahrer des Wagens wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Bad Segeberg verantworten.