Unfälle Junge von Traktor und Anhänger überrollt: Schwer verletzt Von dpa | 17.08.2023, 10:37 Uhr Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein acht Jahre alter Junge ist bei Erntearbeiten in Neuenkirchen (Kreis Dithmarschen) von einem Traktor mit voll beladenem Anhänger überrollt und schwer verletzt worden. Bei der Erntearbeit am Mittwochabend hatte der Traktorfahrer ersten Erkenntnissen zufolge den mit Korn gefüllten Anhänger zurückgesetzt und dabei den Achtjährigen übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Vater des Jungen aus dem etwa 20 Minuten entfernten Epenwöhrden war aufgrund der Erntearbeiten ebenfalls am Unfallort. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden.