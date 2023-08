Naturschutz Junge Union klar gegen Nationalpark Ostsee Von dpa | 29.08.2023, 10:16 Uhr NRW-Tag der Jungen Union NRW Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down

In der Nord-CDU wächst der offene Widerstand gegen einen von den Grünen vorangetriebenen Nationalpark Ostsee. „Die Ostsee benötigt kein grünes Prestigeprojekt, sondern einen gemeinsamen Kraftakt aller Beteiligten, um effektiv geschützt zu werden“, erklärte am Dienstag der Landesvorsitzende der Jungen Union, Felix Siegmon. Der Schleswig-Holstein-Rat des CDU-Nachwuchses habe in Eckernförde einstimmig gegen einen Nationalpark votiert. Konsequenzen für den Wirtschafts- und Tourismusstandort wären besonders durch großflächige sogenannte Null-Nutzungs-Zonen verheerend.