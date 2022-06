ARCHIV - Die Landesvorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation, Birte Glißmann, spricht beim Landesparteitag. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Gesellschaft Junge Union begrüßt Vorstoß zum sozialen Pflichtdienst Von dpa | 13.06.2022, 17:07 Uhr

Die Junge Union in Schleswig-Holstein hat die Vorschläge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für einen sozialen Pflichtdienst begrüßt. „In den vergangenen Jahren haben wir uns immer wieder für eine allgemeine Dienstpflicht eingesetzt“, sagte die Landesvorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation, Birte Glißmann, am Montag. Es würde dem Land guttun, wenn sich junge Menschen für ein Jahr in den Dienst der Gesellschaft stellten. „Das Dienstjahr kann der jüngeren Generation helfen, den eigenen Horizont zu erweitern und aus der eigenen Blase herauszukommen.“