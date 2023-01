Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Jugendstrafe wegen Beihilfe zum Totschlag gefordert Von dpa | 26.01.2023, 17:31 Uhr

Mehr als fünf Jahre nach dem Mord an einem Flüchtling auf Amrum hat die Staatsanwaltschaft Flensburg für eine 22-Jährige eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Das teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag nach den Schlussvorträgen mit. In dem nicht-öffentlichen Prozess muss sich die junge Deutsche wegen Beihilfe zum Totschlag verantworten. Die Verteidigung hat nach Angaben des Gerichtssprechers am Donnerstag auf Freispruch plädiert, hilfsweise auf eine Bewährungsstrafe. Die Nebenklage hat keinen konkreten Antrag gestellt.