Kiel-Mettenhof Jugendlicher sticht auf Frau und deren Sohn ein Von dpa | 21.06.2022, 13:52 Uhr

Ein Jugendlicher hat in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Mettenhof mehrfach auf eine 42 Jahre alte Frau und deren 20 Jahre alten Sohn eingestochen. Beide erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der Jugendliche und die Frau am Montag im Hausflur vor der Wohnung der 42-Jährigen in Streit. Vor dem Angriff sei es zu einem kurzen Wortwechsel gekommen. Hintergrund der Tat könnten Nachbarschaftsstreitigkeiten gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.