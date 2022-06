ARCHIV - Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Kiel Jugendlicher nach Messerattacke in Untersuchungshaft Von dpa | 22.06.2022, 10:18 Uhr

Ein Jugendlicher, der in Kiel eine 42 Jahre alte Frau und ihren 20-jährigen Sohn mit Messerstichen schwer verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe wegen versuchten Totschlags Untersuchungshaftbefehl erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauerten an, hieß es. Nähere Angaben zum Tatablauf könnten derzeit nicht gemacht werden. Die beiden Schwerverletzten seien mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.