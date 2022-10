Die Metallindustrie sucht händeringend Nachwuchskräfte. Foto: Oliver Berg up-down up-down Neue Studie von Nordakademie und Nordmetall Jugendlichen Azubis ist Gehalt im Job nicht so wichtig und | 29.10.2022, 09:58 Uhr Von Kay Müller Daniel Friedrichs | 29.10.2022, 09:58 Uhr

Eine neue Umfrage zeigt, was Schüler in Schleswig-Holstein von Arbeitgebern in der Metall- und Elektroindustrie erwarten – und umgekehrt. Die Unterschiede sind deutlich.