Kreis Segeberg Jugendliche von Gruppe junger Männer ausgeraubt Von dpa | 23.01.2023, 13:07 Uhr

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche sind in Norderstedt von einer ganzen Gruppe junger Männer ausgeraubt worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Freitagabend in der Nähe des Einkaufszentrums Herold-Center. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sollen sechs junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren den Jungen und das Mädchen auf einem Gehweg eingekreist haben. Einer der Täter habe die Opfer mit einem Messer bedroht und durchsucht, teilte die Polizei am Montag mit. Die Gruppe sei anschließend mit der Beute aus Schmuck, Unterhaltungselektronik, Geld und einer Jacke in einem schwarzen Kleinwagen geflüchtet. Die Ermittlungsgruppe Jugend der Polizei sucht Zeugen der Tat.