Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Übergriffe Jugendliche: Obdachlosen in Kiel geschlagen und beraubt Von dpa | 09.03.2023, 12:42 Uhr

Zwei 16-Jährige sollen einen obdachlosen Mann in Kiel geschlagen und ausgeraubt haben. Die Tat geschah in der Nacht zu Mittwoch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 49 Jahre alte Mann habe vor einer Bankfiliale in der Innenstadt übernachtet. Die Jugendlichen sollen Geld von ihm gefordert haben. Als der Mann sich weigerte, hätten die 16-Jährigen mehrfach auf ihn eingeschlagen und ihn dabei leicht verletzt. Der 49-Jährige sei geflüchtet. Die mutmaßlichen Täter nahmen dessen Rucksack und verließen den Tatort. Eine Passantin rief die Polizei.