Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Jugendliche kapern Traditionsschiff im Kieler Hafen Von dpa | 22.05.2023, 12:22 Uhr

Zwei Jugendliche haben im Kieler Germaniahafen ein Traditionsschiff gekapert. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten Zeugen am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr beobachtet, wie das Duo ohne erkennbaren Kurs versuchte, die nahe gelegene und zu diesem Zeitpunkt geschlossene Klappbrücke zu passieren. Dabei sei das Boot mit einem Dalben - einem in den Hafengrund gerammten Pfahl - der Brücke kollidiert.