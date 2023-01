Pkw und Auspuff Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Kriminalität Jugendliche fahren Auto gegen Laternenmast Von dpa | 04.01.2023, 12:03 Uhr

An einem Laternenmast hat am Mittwoch die Spritztour von zwei jungen Lübeckern geendet. Die beiden Jugendlichen - einer 15 und der andere 17 Jahre alt - hatten am Mittwoch die Schlüssel für ein fremdes Fahrzeug aus einem Briefkasten gefischt und wollten damit eine Runde drehen. Nachdem der 15-Jährige mit dem Fahrzeug zwei Garagen beschädigt habe, habe der 17-Jährige sein Glück versucht, berichtete die Polizei. Dabei sei er von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Als die jungen Männer zu Fuß flüchteten, wurden sie von einer Anwohnerin beobachtet, die die Polizei verständigte.