Landesverband feiert Jubiläum So gelang den Volkshochschulen in SH der Start vor 75 Jahren – trotz Skepsis Von Frank Jung | 28.09.2023, 21:32 Uhr Die erste Volkshochschule, die nach dem Krieg die Arbeit aufnahm - damals in einem anderen Gebäude - ist die in Rendsburg Foto: Frank Höfer

Mit 139 Standorten haben die Volkshochschulen ein so dichtes Netz wie nur wenige andere Institutionen in Schleswig-Holstein. In diesem September feiern sie ihr 75-jähriges Jubiläum. Anlass für einen Blick auf die entbehrungsreichen Anfänge – und ein paar Herausforderungen von heute.