Sieben kommunale Gebietskörperschaften aus zwei Ländern - aber trotz Grenze eine Region: Schleswig-Soenderjylland Foto: Ho up-down up-down Jubiläum der Kooperation mit Dänemark Schleswig-Sønderjylland: So schwierig kann Europa vor der Haustür sein Von Frank Jung | 16.09.2022, 13:10 Uhr

Vor 25 Jahren wurde mit starken Geburtswehen zwischen Deutschland und Dänemark eine Partnerschaft über die Grenze gegründet. Die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg taten sich mit dem Amt Sønderjylland zusammen. Das passierte erst 40 Jahre später, nachdem so genannte Euro-Regionen in anderen deutschen Grenzgebieten ihren Anfang genommen hatten. Warum war es im Norden so schwierig? Und wie sieht die Bilanz heute aus?