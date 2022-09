Schriftsteller Franzen Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Verkehrsmittel Jonathan Franzen liebt Deutschlands Öffis Von dpa | 16.09.2022, 14:57 Uhr

Der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen vermisst in den USA die deutschen öffentlichen Verkehrsmittel. „Ich mag es, dass man sich fortbewegen kann“, sagte er am Freitag in Lübeck. „Ich mag es, dass ich in den Zug einsteigen und schnell irgendwo hinkommen kann, auch mit dem Bus“, sagte Franzen. Um in New York City dagegen den Bus zu nehmen, müsse man schon verrückt sein. „Es dauert ewig, um zwei Blocks zu fahren.“