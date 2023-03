Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundespolizei Joint verrät mutmaßlichen Graffitisprüher in Neumünster Von dpa | 13.03.2023, 15:54 Uhr

Weil er in einem Posttunnel neben dem Bahnhof Neumünster Marihuana geraucht hat, ist ein mutmaßlicher Graffitisprüher ins Visier der Bundespolizei geraten. Bei einer Durchsuchung des 43 Jahre alten Mannes am Sonntag fanden die Beamten vor Ort nicht nur Cannabis, sondern auch Amphetamine, Spray-Utensilien und Graffiti-Zeichnungen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Bei weiteren Nachforschungen stießen die Ermittler demnach auch auf Handybilder und Videos, die vorangegangene Spray-Aktionen zeigen sollen.