Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) , Landespolizeidirektor Michael Wilksen und Lars Riesner, Leiter der kriminologischen Forschungsstelle im Kieler Landeskriminalamt (vrnl.) stellten die neue Dunkelfeldstudie vor. Foto: Eckard Gehm up-down up-down Neue Dunkelfeldstudie Nur jedes dritte Opfer in Schleswig-Holstein zeigt Straftat an Von Eckard Gehm | 30.06.2023, 06:41 Uhr

In Schleswig-Holstein werden weniger als ein Drittel aller Straftaten angezeigt. Alte Menschen haben am meisten Angst, werden aber am seltensten zum Opfer. Die wichtigsten Ergebnisse der neuen Dunkelfeldstudie.