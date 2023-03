Jazz Baltica Foto: picture alliance / dpa/Archiv up-down up-down Musikfestival Jazz Baltica setzt 2023 auf Frauen und Blechblasinstrumente Von dpa | 17.03.2023, 11:28 Uhr

Starke Frauen im Jazz und Blechblasinstrumente - das sind die Schwerpunkte der Jazz Baltika 2023. Für ihn zähle nur gute Musik, unabhängig davon, ob sie von Männern oder von Frauen gespielt werde, sagte deren künstlerischer Leiter Nils Landgren bei der Programmvorstellung am Freitag. Besonderes Highlight des Sommers werde der Auftritt der 79 Jahre alten Posaunen-Legende Fred Wesley und seiner Band am 23. Juni (22.30 Uhr, Maritim MainStage) sein, kündigte Landgren an.