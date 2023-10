Neuer Länder-Bildungsvergleich Corona-Knick und Netflix-Effekt – so stark fallen Schleswig-Holsteins Schulen zurück Von Henning Baethge | 13.10.2023, 13:30 Uhr Unterricht am Gymnasium: Schleswig-Holsteins weiterführende Schulen verlieren im neuen Leistungsvergleich der Länder an Boden. Foto: Felix Kästle up-down up-down

Die Corona-Pandemie hat an Schleswig-Holsteins Schulen besonders tiefe Spuren hinterlassen. Sie fallen im neuen „IQB-Bildungstrend“ der Länder deutlich zurück. In einem Fach brechen die Leistungen ein – in einem anderen verbessern sie sich sogar.