Corona-Fallzahlen Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein bei 732,8 Von dpa | 15.06.2022, 07:49 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 732,8. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel vom Dienstagabend (Datenstand: 18.45 Uhr) hervor. Am Vortag lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 688,9 und am Dienstag vor einer Woche bei 375,1.