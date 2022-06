Der Deutsche Gewerkschaftsbund Nord fordert von der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung eine massive Verschuldung. Laut einer Studie muss das Land 17 Milliarden Euro investieren, um genug Mittel für Investitionen in Klimaschutz, Infrastruktur, Gesundheit und Wohnungsbau zu haben. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hatte den Investitionsbedarf in Schleswig-Holstein bis 2031 kürzlich noch mit 7,5 Milliarden Euro angegeben.

„Um Schleswig-Holstein zukunftsfest zu machen, sind enorme öffentliche Investitionen nötig. Dafür brauchen wir eine mutige Landespolitik, die jeden Handlungsspielraum ausnutzt“, sagte Pooth mit Blick auf die gerade gestarteten Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein.

Wir wollen heute von Ihnen wissen: Sollte die neue Landesregierung massiv Schulden machen oder lieber auf die Bremse treten? Nehmen Sie auch ohne Abo an unserer Umfrage teil!

Zwischenstand um 16:30 Uhr: 78 Menschen haben an unserer Umfrage des Tages teilgenommen. 56 Prozent der Abstimmenden wünschen sich, dass die neue Landesregierung keine weiteren Schulden macht. 35 Prozent denken hingegen, nur mit weiteren Investitionen lässt sich die Zukunft in Schleswig-Holstein gestalten. Neun Prozent sind sich nicht sicher, was der richtige Weg ist.

Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.