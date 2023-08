Interview zu Pornografie Madita Oeming: „Frauen suchen beim Porno nichts anderes als Männer“ Von Dagmar Leischow | 18.08.2023, 08:00 Uhr Madita Oeming ist Pornowissenschaftlerin. Mit ihrer Arbeit will sie Pornomythen aufdecken und Pornopanik abbauen. Foto: Anna Peschke up-down up-down

Let‘s talk about Porno: Die Wissenschaftlerin Madita Oeming aus Göttingen forscht über Pornografie. Im Interview berichtet sie, was Menschen anziehend an den Filmen finden, das Bild der Romantikerin längst überholt ist und wieso sie Fortbildungen für Pornokompetenz anbietet.