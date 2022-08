Aus früheren Jobs kennt sie verschiedene politische Innenansichten: Anke Erdmann, Bewerberin für den Grünen-Vorsitz FOTO: privat up-down up-down Fragen an die Favoritin für den Grünen-Vorsitz in SH Der Wind von vorne lockt Anke Erdmann an die Grünen-Spitze Von Frank Jung | 02.08.2022, 13:34 Uhr

Die Zeitenwende verlangt den Grünen einiges ab. Warum sollten sie da auf ihrem nächsten Parteitag gerade Ex-Umweltstaatssekretärin Anke Erdmann als neue Vorsitzende in Schleswig-Holstein wählen? In ihrem ersten Interview als Kandidatin für das Amt erklärt die 50-Jährige, was ihr Politikverständnis ausmacht.