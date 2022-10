Ein weiterer Startschuss für den Osten: Elon Musk eröffnete im März gemeinsam mit offiziellen Gästen und Tesla-Mitarbeitern seine Tesla-Fabrik in Grünheide. Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Aufbruch in Magdeburg Intel, Tesla, BASF und CATL sorgen für blühende Landschaften Von Peter Riesbeck | 01.10.2022, 08:00 Uhr

Rund 17 Milliarden Euro investiert der Chiphersteller Intel in sein neues Werk in Magdeburg. Autobauer Tesla produziert bereits in Grünheide, der Batteriehersteller CATL fertigt in Erfurt, BASF in Schwarzheide. Der Osten boomt. Der aus Schleswig-Holstein stammende Ökonom Oliver Holtemöller sieht die zukünftige Fachkräfte-Gewinnung als Herausforderung.