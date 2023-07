Drogenkonsum bei Jugendlichen in SH: Auch bei gleichem Logo kann die Zusammensetzung der „Blue Punisher“-Pillen ganz unterschiedlich sein. Foto: ENNIO LEANZA/KEYSTONE/DPA up-down up-down Nach Tod von 13-Jähriger Instagram und Tiktok: Steigender Drogenkonsum bei Jugendlichen in SH Von Marc Nasner | 01.07.2023, 10:11 Uhr

Der Drogentod einer 13-Jährigen in Altentreptow erschüttert Deutschland. Auch in Schleswig-Holstein ist „Blue Punisher“ im Umlauf. Polizei und Drogenberatungen erkennen besorgniserregende Trends in sozialen Netzwerken wie Instagram und Tiktok.