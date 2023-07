Die negative Seite des Sommers: Sobald man schlafen gehen will, hört man das Surren einer Mücke oder das Flattern einer Motte. Jetzt heißt es aufstehen und auf die Suche gehen.

Insbesondere jetzt kommen die ungebetenen Gäste schnell ins Haus und in die Wohnung. Besonders für Menschen mit Angst vor bestimmten Tieren wie Spinnen, Käfer oder Motten kann der schöne Sommerabend zum wahren Spießrutenlauf werden.

Für Allergiker kann es sogar gefährlich werden. „Insektenstiche sind für die meisten Menschen harmlos. Gefährlich wird es jedoch, wenn der Körper allergische Reaktionen zeigt“, warnt AOK-Serviceregionsleiter Reinhard Wunsch. Allein 2022 mussten deshalb 404 AOK-Versicherte im Kreis Pinneberg ambulant behandelt werden.

Was machen Sie mit Spinnen, Insekten und anderem Krabbeltieren, wenn sie sich in Ihren vier Wänden befinden? Beherzt mit der Fliegenklatsche zuschlagen oder wegsaugen? Sie einfangen und aussetzen? Stimmen Sie in unserer Umfrage mit ab!

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.