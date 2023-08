Wissenschaft Innovatives Forschungsschiff „Coriolis“ schwimmt jetzt Von dpa | 31.08.2023, 15:49 Uhr Stapelhub Forschungsschiff «Coriolis» Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Die 13,5 Millionen Euro teure „Coriolis“ soll in Zukunft Umweltdaten in Gewässern rund um den Globus einsammeln. Noch ist der Innenausbau noch nicht fertig, aber sie schwimmt schon mal. Im Frühjahr 2024 soll sie erstmals in See stechen.