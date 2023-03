Bernd Bucholz Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung Innenministerium: Lapsus bei Angaben zu Koalitionsvertrag Von dpa | 01.03.2023, 16:02 Uhr

Dem Innenministerium in Kiel ist ein Lapsus in Sachen politischer Bildung unterlaufen. „Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag die Einführung einer Eigenheimzulage in dieser Legislaturperiode vereinbart“, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Bernd Buchholz.