Sabine Sütterlin-Waack Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Katastrophenschutz Innenministerin ruft zum Mitmachen beim Warntag auf Von dpa | 28.11.2022, 11:55 Uhr

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack hat an die Schleswig-Holsteiner appelliert, zur Verbesserung des Katastrophenschutzes beizutragen. „Bund, Länder und auch unsere Kommunen testen am 8. Dezember gemeinsam ihre Warnmittel“, erläuterte die CDU-Politikerin am Montag. Schwachstellen sollten erkannt und behoben werden. Dafür sollten möglichst viele Menschen den Behörden Rückmeldungen geben. An dem Warntag werden um 11.00 Uhr über Handys, Rundfunk und andere Medienhäuser sowie die noch vorhandenen und neu installierten Sirenen Warnungen ausgelöst. Der Wiederaufbau eines flächendeckenden Sirenennetzes in Deutschland steht noch am Anfang.