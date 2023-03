Wie viele Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg im vergangenen Monat arbeitslos waren, erfahren Sie hier. Foto: Christoph Hardt/imago-images up-down up-down Situation auf dem Arbeitsmarkt Mehr Arbeitslose im Februar in SH – leicht sinkende Zahlen in Hamburg Von dpa | 01.03.2023, 10:42 Uhr | Update vor 17 Min.

Während die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg im Februar minimal gesunken ist, hat sie in Schleswig-Holstein leicht zugenommen. Das liegt laut der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit auch daran, dass die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine jetzt in der Statistik auftauchen.