Die Adventszeit ist in vollem Gange und in vielen Städten gibt es wieder Weihnachtsmärkte. Nach der Corona-Zeit sind viele Betreiber, Aussteller und Gäste glücklich, wieder normal auf den Märkten feiern zu können. Doch die steigenden Preise trüben in diesem Jahr das Besuchserlebnis.

Viele Menschen plagen finanzielle Nöte. Trotzdem wollen sie sich den Weihnachtsmarkt nicht entgehen lassen. Wir wollen deshalb wissen, wie ihr erster Besuch in diesem Jahr war. Stimmen Sie auch ohne Abo ab!

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.