Naturschutz In Stockelsdorf kommt das Bienenfutter aus dem Automaten Von dpa | 21.04.2023, 17:26 Uhr

In Stockelsdorf im Kreis Ostholstein haben Bienenfreunde leichtes Spiel. An zwei Stellen in der Stadt kommt der Samen für bienenfreundliche Pflanzen aus dem Automaten. Für jeweils 50 Cent kann man aus ehemaligen Kaugummiautomaten Saatbomben mit Samen bienenfreundlicher Blühpflanzen ziehen.