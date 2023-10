Wenn die Strandkörbe ins Winterquartier müssen, ist der Sommer endgültig vorbei. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) luden Arbeiter am Mittwoch bei Sonnenschein die letzten der insgesamt 1250 Strandkörbe auf Traktor-Anhänger und fuhren sie ins Lager. Sie sollen in Sicherheit sein, bevor die ersten Sturmfluten den Strand überschwemmen.



„Die Saison ist nun vorbei, der Herbst ist da“, sagte der Fachbereichsleiter Strände bei der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording, Nils Stauch. Vor der Einlagerung werden die Outdoor-Möbel gereinigt und auf Schäden durchgesehen. „Wir nutzen das schöne Herbstwetter heute.“ So könnten die Strandkörbe erst abtrocknen. Das sei wie bei einem nassen Handtuch: „Das packt man auch nicht in seinen Schrank zu Hause.“