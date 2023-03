Müllberge auf einem Waldboden sind keine Seltenheit in Schleswig-Holstein. Foto: Rehe up-down up-down Wälder und Wege als Schrottplatz Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein entsorgen ihren Müll illegal Von Inga Kausch | 28.03.2023, 18:30 Uhr

Schleswig-Holstein hat ein Müllproblem: Immer häufiger entsorgen Personen ihre Abfälle in freier Wildbahn, aber auch die Städte klagen. Welche Folgen das für die Entsorgungsbetriebe hat und was die Landesregierung dagegen unternehmen will.