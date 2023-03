Krokusse blühen im Husumer Schlosspark Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Krokusblütenfest In Husum dreht sich am Wochenende wieder alles um Krokusse Von dpa | 14.03.2023, 08:37 Uhr

Farbtupfer im grauen Märzwetter: Millionen lilafarbene Krokusblüten verwandeln den Schlosspark in Husum derzeit wieder in ein Farbenmeer. Am Wochenende dreht sich in der Hafenstadt alles um die blühenden Frühlingsboten.