Ärztliche Organisatorin Lea Otte (links) und DRK-Koordinatorin Susan Rast. Foto: Carlo Jolly up-down up-down Impfen in Schleswig-Holstein Links Corona, rechts Grippe - Doppelimpfung im Norden Von Carlo Jolly | 14.11.2022, 18:41 Uhr

Seit wenigen Tagen wird in Schleswig-Holsteins Impfzentren das Serum gegen Covid-19 und Influenza gleichzeitig angeboten. Ein Besuch an der Basis in Husum.