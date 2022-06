Spaziergänger gehen bei Wind und Regen über einen Strand. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Wüstneck Wetter Immer wieder Regen im Norden Von dpa | 08.06.2022, 07:26 Uhr

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich in den kommenden Tagen immer wieder auf Regen einstellen. Am Mittwoch ist es zunächst aufgelockert, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Der Tag startet mäßig warm mit 18 Grad in Husum und 22 Grad in Hamburg. Ab dem Abend würden dann Tiefausläufer für Regen sorgen, hieß es. In der Nacht werde es „eine ziemlich nasse Angelegenheit“ bei Tiefstwerten um 13 Grad. Am Donnerstag ist es dann wechselnd bewölkt. „Es gibt immer Mal wieder Schauer“, sagte der Experte. Die Werte liegen am Donnerstag im Vergleich zum Vortag etwas niedriger: Maximal 17 Grad auf Föhr bis 20 Grad in Hamburg und Lübeck.