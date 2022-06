ARCHIV - Ein katholischer Bischof hält während einer Messe ein Kreuz in den Händen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Kirche Immer weniger Katholiken in Hamburg Von dpa | 27.06.2022, 14:27 Uhr

Die Zahl der Katholiken in Hamburg ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken. Ende 2021 lebten in der Hansestadt 170.050 katholische Christen. Ein Jahr zuvor waren es noch 174.789. Dies geht aus der Statistik für das Jahr 2021 hervor, die die Verwaltung des Erzbistums Hamburg am Montag vorgelegt hat. Die Zahl der Kirchenaustritte stieg danach gegenüber dem Vorjahr deutlich von 3607 auf 5520. Die Zahl der Taufen stieg von 611 auf 777, die Zahl der Trauungen von 43 auf 94. Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer sank dagegen von 9864 auf 7024.